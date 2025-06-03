Iğdırspor Altyapısında Futbol Oynayan Genç Hayatını Kaybetti

Iğdırspor Altyapısında Futbol Oynayan Genç Hayatını Kaybetti
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Iğdırspor'un altyapısında futbol oynayan 15 yaşındaki Ali Haydar Gürel, motosikletiyle hafif ticari araca çarparak hayatını kaybetti. Kaza, Taşburun köyü yakınlarında meydana geldi.

IĞDIRSPOR'un altyapısında futbol oynayan Ali Haydar Gürel (15), motosikletiyle hafif ticari araca çarptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, dün Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Haydar Gürel yönetimindeki motosiklet, hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gürel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali Haydar Gürel doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Iğdırspor altyapısında futbol oynadığı belirlenen Gürel'in Karakoyunlu ilçesine bağlı Kacerdoğanşalı köyünde bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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