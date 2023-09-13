Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan Zahireciler Çarşısı'nın yapımını inceledi

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, Iğdır Belediyesi tarafından yapılan Zahireciler Çarşısı'nın yapımını yerinde inceledi. Çarşının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan yapımı devam eden Zahireciler Çarşısı'nın yapımını yerinde inceledi.

Iğdır'ın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren zahireci esnafları bir araya toplayacak Zahireciler Çarşısı'nın yapımı devam ediyor. Vali/Belediye Başkanvekili Ercan Turan, Söğütlü Mahallesi Çevre Yolu üzerinde 8 bin 500 metrekare toplam alan üzerine Iğdır Belediyesi tarafından yapılan Zahireciler Çarşısı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Zahireciler çarşısının en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. - IĞDIR