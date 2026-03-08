Haberler

Iğdır'da 17 amatör spor kulübüne malzeme desteği verildi

Güncelleme:
Iğdır Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağlayarak sporun gelişimini destekliyor. Destek, 17 kulübe düzenlenen törenle teslim edildi.

Iğdır'daki 17 amatör spor kulübüne, mücadele ettikleri branşlara göre malzeme desteği sağlandı.

Iğdır Valiliği, İl Özel İdaresi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporun geliştirilip tabana yayılması amacıyla amatör spor kulüplerine destek sağlıyor.

Kentte faaliyet yürüten 17 amatör spor kulübüne, branşlarına göre temin edilen malzemeler, düzenlenen törenle takımların yöneticilerine teslim edildi.

Semt sahasında düzenlenen törene Gençlik ve Spor Müdürü İl Recai Şahin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Iğdır İl Temsilcisi Filit Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İl Temsilcisi Ahmet Güneş, kulüp başkanları ve ilgililer katıldı.

