Iğdır'da Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yerli ve milli teknolojiler tanıtıldı

Iğdır'da düzenlenen "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlamalarında, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri öğrencilere tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, hafta kapsamında Besti Aydeniz Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler, burada sergilenen Türkiye'nin otomobili Togg ile güvenlik güçlerinin kullandığı zırhlı araçları inceledi.

Vali Ercan Turan da yerli ürünlerin tanıtıldığı stantları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.