Iğdır'da Topraktan Satılan Ev Dolandırıcılığı: 5 Tutuklama

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Iğdır'da, topraktan ev satan 6 şüpheliden 5'i, başkalarına bu evleri devrederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Operasyon, yerel emniyetin müteahhitlik yapan şüphelilere karşı başlattığı soruşturmanın sonucunda gerçekleşti.

Iğdır'da, topraktan satılan evleri daha sonra başkalarına sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte müteahhitlik yapan ve birçok vatandaşı mağdur eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan operasyonda, topraktan satışı yapılan daireleri sonradan başka kişilere devrederek çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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