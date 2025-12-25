Çayda eliyle yakaladığı yayın balığını güçlükle sudan çıkardı

IĞDIR'da balıkçılık yapan Suat Çetindere, Karasu çayında yakaladığı 1,80 santimetre boyunda 50 kilogram ağırlığındaki yayın balığını güçlükle sudan çıkardı.

Aralık ilçesinde yaşayan Suat Çetindere, sabah saatlerinde balık avı için Karasu çayına girdi. Balık adam kıyafetiyle suda balık arayan Çetindere, çalı diplerinde saklanan dev yayın balığını yakaladı. Çetindere, balığı sudan çıkarmak için uzun uğraşlar verdi. Kıyıdaki arkadaşlarının cep telefonlarıyla görüntü aldığı Çetindere dakikalar süren mücadele sonunda balığı sudan çıkarmayı başardı. Aralık ilçesine götürülen balığın 1 metre 80 santimetre boyunca 50 kilogram ağırlığında olduğu tespit edildi.

Hobi amaçlı balıkçılık yaptığını belirten Suat Çetindere, "Bu balıkları tamamen hobi amaçlı ellerimle tutuyorum. Kesinlikle illegal bir yöntem kullanmıyorum. Bu işe çocuk yaşta başladım. Ağabeyimden öğrendim ve zamanla geliştirdim. Herkes eliyle balık tutabilir ama ben suyun altına girerek tutuyorum. İnanmayan gelip görebilir" dedi.

Haber: Özkan AYDIN/IĞDIR,