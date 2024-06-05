Iğdır'da Öğrenciler Survivor Parkurunda Mücadele Etti

Iğdır'da öğrenciler, survivor parkurundaki zorlu aşamaları geçmeye çalıştı.

Tuzluca ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kurulan ve çeviklik, hız, yetenek gibi birçok zorlu etabı bir arada barındıran parkur, renkli görüntülere sahne oldu.

Parkurda 3 liseden 12 yarışmacı, iki grup halinde etapları geçerek birincilik için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Mavi takımın 10 puan alarak birinci olduğu yarışmada, kırmızı takım ise 3 puan aldı.

İlçe Kaymakamı Birkan Tatlısöz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin'in de katıldığı etkinlikte, öğrencilere madalya ve çeşitli ödüller verildi.