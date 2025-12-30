Haberler

Iğdır'da kuyumcu soyup lüks araç satın alan 3 kişi yakalandı

Iğdır'da bir kuyumcudan altın ve paraları çalarak lüks cip alan üç şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olaydan sonra güvenlik kameraları incelendi ve şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Iğdır'da kuyumcuyu soyarak aldıkları altın ve paralarla lüks cip satın alan 3 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Habip Temirak'a ait kuyumcunun kapısını açarak içeriye giren şüpheliler, para ve altınları çalarak uzaklaştı.

Temirak'ın sabah saatlerinde iş yerine gelip soygunu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kuyumcudaki güvenlik kameralarında yapılan incelemenin ardından İ.A. adlı kadın ile B.Ö. ve M.B'yi yakaladı.

Yapılan aramada altın ve paraların bir kısmı ele geçirilirken zanlıların satın aldıkları lüks cipe el konuldu ve 3 zanlı da gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
