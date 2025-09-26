Iğdır'da Kırsal Yollarda Büyük Yenilikler

Iğdır'ın kırsal köylerinde, kış öncesi yol genişletme, asfaltlama, bakım-onarım ve yeni yol açma çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sürdürülen 2025 Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında çalışma yürütüyor.

Ekipler, yaklaşık 300 kilometrelik yol ağı üzerinde planlanan çalışmaları, kar yağışı başlayıp ağır kış şartları etkili olmadan önce tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmak için seferber oldu.

Yollardaki asfaltlama çalışmaları, 2023 yılında hizmete alınan asfalt üretim tesisi sayesinde hem kamu kaynaklarında tasarruf hem de modern ve uzun ömürlü kaplamalar sağlanarak sürdürülüyor.

Geçen yıla oranla bu yıl yüzde 100 artışın sağlandığı yol çalışmaları sayesinde kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşım ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman, AA muhabirine, kurum olarak geçen yıllarla kıyaslandığında hemen hemen tüm sektörlerde yol, içme suyu, özellikle tarımsal hizmetlerde yüzde 100'ün üzerinde bir artış sağladıklarını söyledi.

Özellikle kış öncesinde belirlenen yollardaki çalışmaları tamamlamak için çalıştıklarını belirten Çarman, "Bakanlıklarımızdan hibe edilen asfalt tesisini alınca sahamızı da genişlettik. Araç konusunda eksikliklerimiz vardı, şu anda 6 tane aracımız yeni geldi. Onu da yakında hizmete sunacağız. KÖYDES kapsamında 178 kilometrelik planlamıştık ama gelinen gün itibarıyla şu anda 300 kilometreye yakın asfalt bakım onarım çalışması yaptık." dedi.

Kent merkezine bağlı köylerdeki çalışmalarda sona gelindiğini, çalışmaların Tuzluca ilçesinin köylerinde devam edeceğini anlatan Çarman, "Köylülerimiz çok mutlu oldu. Dolayısıyla onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Burada coğrafi şartlar yönünden yollarımız sürekli hasar görüyor. Onların şevlerini tamamladık, reglajlarını yaptık." diye konuştu.

Nişankaya Köyü Muhtarı Mahmut Demir de bu zorlu dağ köylerinde bu hizmetlerin yapılmasını kendileri için bir nimet olarak değerlendirerek, "Bu çalışmadan dolayı minnettarız. Burada çok büyük emek var, emeği geçen valimize, meclis başkanımıza ve genel sekreterimize, ilgili kurumlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.