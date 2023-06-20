Iğdır'da kavga davası başladı: 1 ölü, 17 yaralı, 53 sanık

IĞDIR'da akraba olan Çekim ve Tosun aileleri arasında bir kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili dava başladı. 13 tutuklu, 9'u firari toplam 53 sanıklı davanın ilk günü sanık, şüpheli ve olayla ilgili bilgi sahiplerinin ifadesi alınırken, kavga ile ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler de dosyaya girdi. Mahkemede tutuksuz sanık Mahmut Çekim tarafından tehdit edilen Avukat Kerim Bahadır Şeker, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyünde geçen yıl 13 Temmuz'da husumet yüzünden köy meydanında kavga çıktı. Birbirleriyle akraba olan Çekim ve Tosun aileleri arasında yaşanan taş, bıçak, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Tuzluca ile Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde, tabanca ile vurulan Suat Çekim (35) ise Erzurum'daki Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çekim, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma kavgaya karıştığı belirlenen 53 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü 'Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firarda olan 9 kişi hakkında ise tutuklama kararı çıkarıldı.

Duruşmaya yarın avukatların savunmalarını yapmaları amacıyla ara verildi.