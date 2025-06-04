Iğdır'da Bal Üreticilerine Yüzde 50 Hibeyle 200 Kovan Dağıtıldı

Iğdır'da Bal Üreticilerine Yüzde 50 Hibeyle 200 Kovan Dağıtıldı
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Iğdır'da düzenlenen bir etkinlikte, tarım ve hayvancılıkla öne çıkan bölgeye %50 hibeyle 200 kovan dağıtıldı. Törende Vali Ercan Turan, arıcı kıyafetleriyle bal peteklerini kontrol etti.

Sahip olduğu coğrafi olanakları, iklim yapısıyla tarım ve hayvancılıkta öne çıkan Iğdır'da, bal üreticilerine yüzde 50 hibeyle 200 kovan dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Iğdır İl Özel İdaresince alınan 200 kovan ve arının üreticilere teslimi için tören düzenlendi.

Iğdır Valisi Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün ve üreticilerin katıldığı törende, yüzde 50 hibe, yüzde 50 geri ödemeli olmak üzere 200 kovan üreticilere teslim edildi.

Programda Vali Turan, arıcı kıyafetlerini giyerek kovanları açıp bal peteklerini kontrol etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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