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Iğdır'ın verimli arazilerinde hububat hasadı başladı

Iğdır'ın verimli arazilerinde hububat hasadı başladı
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Iğdır'da 2026 yılı hububat hasadı, Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın biçerdöver kullanarak ilk biçimi yapmasıyla başladı. Tarım Müdürü Ahmet Tingiş, ekiliş alanlarının yüzde 30 arttığını ve verimli tohumlarla üretimin yükseldiğini açıkladı.

Iğdır'da 2026 yılı hububat hasadı, düzenlenen törenle Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın kullandığı biçerdöverin ilk biçimi yapmasıyla başladı.

Verimli tarım arazilerinde meyve ve sebze üretiminin yanı sıra hububatın da önemli yer tuttuğu kentte, hasat sezonunun başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

Törende Vali Mustafa Fırat Taşolar ile Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, biçerdöver kullanarak sezonun ilk hasadını yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, 2026 buğday ve hububat hasadının bugünden itibaren başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hedeflerinin birim alandan en yüksek verimi sağlamak olduğunu belirten Tingiş, "İlimizde özellikle 2026 yılında hububat üretiminde yüzde 30'un üzerinde bir ekiliş alanının arttığını görüyoruz. Bununla beraber de ilimizin yaygın olarak yetiştirilen ekmek, beyaz ekmeklik çeşitlerinin verimi yüksek çeşitlerle paçal yaptırdık." dedi.

Arazilerdeki verimden bahseden Tingiş, şunları kaydetti:

"Dağlık ve kıraç alanlarda, bakanlığımızın, Uluslararası Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitümüzün 'Taner' ekmeklik buğday çeşidini kurak ve kıraç alanlarda yaygınlaştırdık. Üreticilerimiz, şu an yaklaşık 200-250 kilo alınan yerlerden 400-450 kilogram gibi verim almaya başladı. Bununla beraber sap samanlarında da yine artış meydana geldi."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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