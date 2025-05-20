Iğdır'da 106 Dağcı, Küçük Ağrı Dağı'na Tırmandı

Iğdır'da 106 dağcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Küçük Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği ve Iğdır Kamp Kulübünce, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda Türkiye ve yurt dışından gelen 106 dağcı, Türkiye'nin en yüksek altıncı dağı olma özelliğini taşıyan Küçük Ağrı Dağı'nın eteğindeki Serdarbulak Yaylası'nda toplandı.

Burada kamp kuran dağcılar, gece saatlerinde tırmanışa geçerek yaklaşık 10 saat sonra zirveye ulaştı.

Zirvede saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan dağcılar, daha sonra dönüşe geçerek faaliyeti sonlandırdı.

TDF Antrenörü Şahap Eryılmaz, burada yaptığı açıklamada, 106 sporcuyla tırmanışı başarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Buralar bizim topraklarımız, ayak basmadığımız yer, tırmanmadığımız zirve kalmasın istiyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun." dedi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin ve TDF İl Temsilcisi Murat Akay da katıldı.