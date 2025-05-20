Iğdır'da 106 Dağcı, Küçük Ağrı Dağı'na Tırmandı

Iğdır'da 106 Dağcı, Küçük Ağrı Dağı'na Tırmandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Iğdır'da düzenlenen etkinlikte 106 dağcı, Küçük Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar, zirvede saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudular.

Iğdır'da 106 dağcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Küçük Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği ve Iğdır Kamp Kulübünce, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda Türkiye ve yurt dışından gelen 106 dağcı, Türkiye'nin en yüksek altıncı dağı olma özelliğini taşıyan Küçük Ağrı Dağı'nın eteğindeki Serdarbulak Yaylası'nda toplandı.

Burada kamp kuran dağcılar, gece saatlerinde tırmanışa geçerek yaklaşık 10 saat sonra zirveye ulaştı.

Zirvede saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan dağcılar, daha sonra dönüşe geçerek faaliyeti sonlandırdı.

TDF Antrenörü Şahap Eryılmaz, burada yaptığı açıklamada, 106 sporcuyla tırmanışı başarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Buralar bizim topraklarımız, ayak basmadığımız yer, tırmanmadığımız zirve kalmasın istiyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun." dedi.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin ve TDF İl Temsilcisi Murat Akay da katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Türkiye'den İran ve İsrail'e açık uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda en yakınını suçladı

Şevval'i öldürüp intihar eden sevgilisi mektubunda en yakınını suçladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda köpek balığı saldırısına uğradı

Türk yüzücüler köpek balığı saldırısına uğradı
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.