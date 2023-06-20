Iğdır'da 1 kişinin öldüğü, 53 kişinin yargılandığı dava başladı

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyünde geçen yıl 13 Temmuz tarihinde husumet yüzünden köy meydanında çıkan kavgada bir kişinin öldüğü olaya ilişkin davaya bugün başlandı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Abbasgöl köyünde Çekim ve Tosun aileleri arasında geçen yıl 13 Temmuz tarihinde iddiaya göre husumet yüzünden köy meydanında kavga çıktı. Akraba olduğu öğrenilen iki aile arasında taş, bıçak, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 18 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan kişiler Tuzluca ile Iğdır'daki Devlet Hastanesi'nde, tabanca ile vurulan Suat Çekim ise ağır yaralı olarak önce Iğdır Devlet Hastanesine daha sonra kaldırıldığı Erzurum'daki Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma 53 şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 13'ü "Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan 9 kişi de firarda. Geçen yıl meydana gelen kavganın ise yeni görüntüleri ortaya çıktı.