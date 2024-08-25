Üye Girişi
Haberler

İGDAŞ'ta taşeron işçileri zam ve kadro talepleriyle eylem yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyesi olan İGDAŞ'ta taşeron olarak çalışan işçiler, maaşlarına zam, kadro ve toplu sözleşme hakkı talepleriyle İBB önünde eylem yaptı. İşçiler, taleplerini dile getirerek oturma eylemi gerçekleştirdi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyesi olan ve İGDAŞ'ta taşeron olarak çalışan işçiler, maaşlarına zam, kadro ve toplu sözleşme hakkı talepleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı.

Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan işçiler, taleplerini dile getirdi.

"İGDAŞ işçisi köle değildir" ve "Hakkımızı alacağız" sloganları atan işçiler, "Sefalet ücretine, yoksullaşmaya, açlığa hayır", "İnsanca yaşamak istiyoruz" ve "İGDAŞ'ta taşeron işçilerine insanca yaşam ücreti" pankartları taşıyarak bir süre oturma eylemi yaptı.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin haklarını almak için tüm alanlarda mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Küçükosmanoğlu, "Açlığa, yoksulluğa, sefalete karşı duruşumuzu bildirmek için buradayız. İBB işletmelerinde taşeron işçi olarak çalışan yüzlerce arkadaşımızın sefalete mahkum edilmesine karşı buradayız." dedi.

Taşeron işçilerin sözleşmeler bahane edilerek zamlardan ve birçok haktan mahrum kaldığını belirten Küçükosmanoğlu, "Hem toplu iş sözleşmesi hem de insanca bir yaşam için hep birlikte örgütlü bir mücadele vereceğiz. Taşeron cehenneminin ortadan kaldırılması için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Küçükosmanoğlu, İBB'deki diğer işçi ve çalışanların maaşlarına enflasyon oranında zam aldığını fakat taşeron işçilerin bundan mahrum kaldığını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İhale sözleşmesidir, yapacak bir şey yok.' dayatmasına teslim olmayacağız. Bu vicdansızlıktık, adaletsizliktir. 90 bin işçinin 80-85 binine ilave ücret artışı yapacaksın, toplu sözleşmeyi revize edeceksin ama taşeron işçisine gelince 'İhale şartnamesi bu.' diyeceksin. Biz sendika olarak özel sektörde nasıl ortadan kaldırmışsak, taşeron cehennemini ortadan kaldırmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz."

İşçiler açıklamanın ardından dağıldı. Eylem dolayısıyla belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Sendika Ekonomi Zam İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor- Eyüpspor maçı canlı izle! Sivasspor- Eyüpspor maçı HD, şifresiz izleme linki 25 Ağustos Pazar Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! BİM AKTÜEL 30 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta Cuma hangi ürünler satışa sunulacak? BİM'e kırtasiye ürünleri geldi mi? 27 Ağustos BİM'e hangi ürünler geldi? BİM'de bu hafta neler var? 24 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Fenerbahçe'nin maç kamp kadrosu! Fenerbahçe- Rizespor maçı maç kadrosu kampında kimler var? Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçının biletleri satışa çıktı mı? BJK maç biletleri ne kadar? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir? Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı! Amasya baraj doluluk oranı kaç? 24 Ağustos Amasya barajlarında son durum nedir? Trabzonspor- St. Gallen maçı ne zaman? Trabzonspor-St. Gallen maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Gazze'de cilt hastalıkları artıyor! Gazze'de çocukların durumu nasıl? Cilt hastalığı neden olur? 25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi?
title