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İdlib'de görme engelliler için 6'şar oyunculu golbol şampiyonası düzenlendi

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İdlib'de görme engelliler için 6'şar oyunculu golbol şampiyonası düzenlendi
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İdlib'de görme engellilere yönelik golbol şampiyonası düzenlendi. İdlib Paralimpik Komitesi Başkanı Adnan Vekil, 6'şar oyunculu takımlarla oynanan turnuvanın sportif faaliyetleri canlandırmayı ve görme engellilerin topluma katılımını desteklemeyi amaçladığını söyledi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki görme engellilere yönelik golbol şampiyonası düzenlendi.

İdlib Paralimpik Komitesi Başkanı Adnan Vekil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın İdlib'deki sportif faaliyetleri yeniden canlandırmak, görme engellilerin toplumdaki rolüne dikkat çekmek ve spor aracılığıyla güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Golbolun görme engellilere yönelik, uluslararası alanda oynanan bir spor dalı olduğunu aktaran Vekil, müsabakaların 6'şar oyuncudan oluşan takımlar arasında oynandığını belirtti.

Golbol sahasının 18 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde olduğunu, voleybol sahasıyla aynı ölçülere sahip bulunduğunu anlatan Vekil, maçların iki devreden oluştuğunu ve her devrenin 12 dakika sürdüğünü kaydetti.

Karşılaşmanın sonunda daha fazla gol atan takımın galip geldiğini belirten Vekil, sporun görme engellilerin topluma katılımında önemli bir araç olduğunu ifade etti.

Turnuvaya katılan görme engelli sporculardan Ahmed Şaban da yaklaşık 2 ay boyunca antrenman yaparak hazırlandıklarını söyledi.

Şaban, golbolun görme engellilerin toplumla bütünleşmesine katkı sağladığını ifade ederek, sporun devamlılığının sağlanmasını istedi.

Ulaşım ve antrenman yapılabilecek alanın kendileri açısından önemli bir sorun olduğunu dile getiren Şaban, bu konularda destek beklediklerini kaydetti.

Şaban, "Görme engelliler de golbol oynamayı seviyor. Bu sporun devam etmesini, ulaşım ve antrenman yapabileceğimiz yer konusunda bize destek sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Karşılaşmaların oldukça çekişmeli geçtiğini belirten Şaban, "Rekabet ve heyecan içimizde çok büyük bir coşku oluşturdu. Açıkçası kazanacağımızı düşünmüyordum. Ancak son maçımız çok ama çok çekişmeli geçti. Bu maçı kazanmamız gerçekten harika bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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