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ABD Başkanı Donald Trump'ın sahip olduğu Nvidia hisselerinin değerinin, Jensen Huang'ın şirketin üst yöneticiliği (CEO) görevine dönmesinin ardından 15 milyon dolara kadar arttığı iddia edildi.

Trump'ın ABD Hükümet Etik Ofisine sunduğu mali beyanlara ulaşan Financial Times gazetesinin haberinde, ABD Başkanı'nın eylül sonu itibarıyla 370 bine kadar Nvidia hissesine sahip olabileceği belirtildi.

Son haftalarda ciddi değer kaybeden Nvidia hisselerinin, Huang'ın görevine döneceğinin açıklanmasının ardından yüzde 30'dan fazla yükseldiği aktarıldı.

Trump'ın mali beyanlarında hisse alım ve satımlarına ilişkin kesin rakamlar yerine belli değer aralıklarına yer verilmesi nedeniyle Nvidia hisselerindeki değer artışından sağladığı kazancın 1,3 milyon ile 15 milyon dolar arasında olabileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Trump, dün, Huang'ın yeniden göreve getirilmesi sürecinde aktif rol oynadığını belirterek, şirket yetkilileriyle görüştüğünü ve onları ikna ettiğini söylemişti.

Huang, 12 Kasım'da istifa etmişti

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Nvidia, dün Huang'ı şirketin başkanlığına ve üst yöneticilik görevine yeniden getirmişti.

Kaynak: AA