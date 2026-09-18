İçişleri Bakanlığı: Uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonlarda 174 şüpheli yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 174 şüphelinin yakalandığını, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Sekreterliği'nin katkılarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince operasyon düzenlendi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı şahsın çalıştığı belirlendi.

Suç faaliyetlerinin aydınlatılması ve delillerin toplanması amacıyla, şüphelilere ait çağrı merkezleri ve finans ofislerine mesai saatinin başlamasıyla birlikte eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 174 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü dolandırıcılık yapılanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA