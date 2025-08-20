İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'de Esnafla Bir Araya Geldi

VATANDAŞLARLA ÇAY İÇİP, SOHBET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen Türkiye Huzur ve Güvenlik toplantısının ardından Bulvar Caddesi'nde esnafla bir araya gelen Yerlikaya, vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Ziyaretin sonunda Hakkari Valiliği'ne geçen Yerlikaya, şeref defterini imzaladı.

