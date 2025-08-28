İçişleri Bakanı Yerlikaya, Afyonkarahisar Valiliği'ni Ziyaret Etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar programı çerçevesinde Valiliği ziyaret ederek Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile görüştü ve Şeref Defteri'ni imzaladı.
VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar programı kapsamında esnaf ve AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sonrasında Afyonkarahisar Valiliği'ne geçti. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Yerlikaya, Şeref Defteri'ni imzaladı.
Haber- Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel