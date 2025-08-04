İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'nın Tutak İlçesini Ziyaret Etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'nın Tutak ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak yerel yönetimlerle çeşitli temaslarda bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'nın Tutak ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Bakan Yerlikaya, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ile Patnos Belediyesini ziyaret etti.

Yerlikaya, belediye önünde Kaymakam Burak Dertlioğu ve Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın tarafından karşılandı.

Belediyede ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Taşkın'dan bilgi alan Yerlikaya, daha sonra Tutak ilçesine geçti.

Belediyenin şeref defterini imzalayan Yerlikaya, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan'dan ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi alıp ardından esnaf ziyaretinde bulundu.

Vatandaşlarla sohbet edip çocuklara oyuncak hediye eden Yerlikaya, programlarının ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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