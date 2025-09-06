Haberler

Icelandair İstanbul Havalimanı'na Uçuş Başlattı, Yer Hizmetleri TGS'den

İzlanda'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Icelandair, İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlarına başladı. Yer hizmetleri ise Türk Hava Yolları'nın iştiraki TGS tarafından sağlanacak.

İstanbul Havalimanı'na dün itibarıyla uçuş başlatan İzlanda'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Icelandair'in yer hizmetleri işlerini Türk Hava Yolları'nın iştiraki TGS üstlendi.

TGS'den yapılan açıklamada, şirket olarak Icelandair ile önemli bir işbirliğine imza atıldığını belirtildi.

Açıklamada, Icelandair'in İstanbul Havalimanı'na gerçekleştireceği uçuşlara yer hizmetleri sağlanacağı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası ölçekteki müşteri portföyümüzü büyütmeyi sürdüreceğiz. Icelandair'in İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşu, 5 Eylül Cuma günü Keflavik Uluslararası Havalimanı'ndan FI900 sefer sayılı uçak ile gerçekleşti. Dönüş seferi ise 6 Eylül Cumartesi FI901 sefer sayılı uçuşla İstanbul'dan Reykjavik'teki Keflavik Uluslararası Havalimanı'na yapıldı. TGS Yer Hizmetleri AŞ olarak Icelandair'e 'Ülkemize hoş geldin.' diyor, Icelandair'i İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğinin her iki şirket için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
