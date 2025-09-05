İç Moğolistan'dan Kubuqi Çölü'nde Yenilenebilir Enerji ve Ekolojik İyileştirme Adımları
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Kubuqi Çölü'ndeki iyileştirme çalışmaları kapsamında rüzgar ve fotovoltaik enerji projeleri başlatarak ekolojik iyileşme ile ekonomik büyümeyi desteklemeye devam ediyor.
ERDOS, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi, son yıllarda Kubuqi Çölü'ndeki iyileştirme çalışmalarını ilerletmek amacıyla hem kum önleme ve kontrol hem de rüzgar ve fotovoltaik enerjiye yönelik entegre projeler yürütmeye başladı. Bugüne kadar Kubuqi Çölü'nün kuzeyinde kurulan fotovoltaik enerji projeleri, yerel ekolojik iyileşme ve ekonomik büyüme için güçlü destek sunar hale geldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel