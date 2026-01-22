Çin'deki Çelik Fabrikasındaki Patlamada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 10'a Yükseldi

HOHHOT, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde geçen hafta bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada kendilerine ulaşılamayan 8 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine toplam can kaybı sayısı 10'a çıktı.

Patlama pazar günü saat 15.03'te, Baotou kentindeki Baogang Birleşik Çelik şirketine ait bir çelik levha fabrikasında meydana gelmişti. Olay yerindeki acil kurtarma merkezi yetkililerinin çarşamba günü yaptıkları açıklamada kapsamlı arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda kendilerine ulaşılamayan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Su ve buharın depolandığı 650 metreküplük silindirik bir tankın patlamasından kaynaklanan olayda an itibarıyla 10 kişi hayatını kaybederken, 84 kişi de yaralandı. Yaralıların tamamının durumunun stabil olduğu bildirildi.

Patlamanın ardından çok sayıda hükümet departmandan 1.000'inin üzerinde görevli arama ve kurtarma çalışmaları için seferber edilmişti.

Öngörülemez iş güvenliği risklerini tespit etmek amacıyla kent genelinde kapsamlı bir denetim başlatan kamu güvenliği yetkilileri, ilgili işletmenin kazadan sorumlu personeline yönelik yasal işlemler başlattı.

Kazayı müteakip prosedürler yürütülürken, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma devam ediyor.