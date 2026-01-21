Haberler

Çin'in İç Moğolistan Bölgesinde Sığır Eti Üretimi 1 Milyon Tonu Aşarak Rekor Kırdı

Çin'in İç Moğolistan Bölgesinde Sığır Eti Üretimi 1 Milyon Tonu Aşarak Rekor Kırdı
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 2025 yılında 1,02 milyon ton sığır eti üreterek ülkenin en büyük sığır eti üreticisi konumunu pekiştirdi. Bölgenin toplam üretimi, Çin genelinin yaklaşık yüzde 12,7'sini oluşturuyor ve önceki yıla göre yüzde 2,8'lik bir artış gösterdi.

HOHHOT, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 2025 yılında 1,02 milyon ton sığır eti üreterek yeni bir rekora imza attı ve ülkenin en büyük sığır eti üreticisi konumunu pekiştirdi.

Resmi verilere göre, 2025'te Çin genelinde 8,01 milyon ton sığır eti üretilirken, İç Moğolistan'ın payı bu toplamın yaklaşık yüzde 12,7'sini oluşturdu. Çin genelindeki toplam üretim 2024'e kıyasla yüzde 2,8 artışa tekabül ediyor.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 2020 yılında 663.000 ton sığır eti üreterek Çin'in doğusundaki Shandong eyaletini geride bıraktı ve ülkenin en büyük sığır eti üreticisi konumuna yükseldi; o tarihten bu yana da birinciliğini koruyor.

2025'te İç Moğolistan'da 8,73 milyon baş sığır bulunduğunu ve bölgedeki sığır eti üretiminin 2024'e göre 126.000 ton arttığını belirten bölgesel tarım ve hayvancılık departmanı, bu artışın Çin'in net sığır eti üretim artışının yaklaşık yüzde 57'sine denk geldiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
