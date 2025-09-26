İbrice Limanı Su Altı Sporları Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Saros Körfezi'nin incisi İbrice Limanı, su altı sporları merkezi olma yolunda ilerliyor.

İbrice Limanı açıklarındaki su altı zenginliği, her yıl daha fazla dalış meraklısının bölgeye gelmesini sağlıyor.

Limanın 500 metre açığına bu yıl batırılan muharebe tankı ile yapay resifler en çok dalış yapılan yerler arasında yer alıyor.

144 balık, 78 deniz bitkisi ve 34 çeşit süngerin yaşadığı bölge, yılda yaklaşık 120 bin su altı meraklısını ağırlıyor.

Liman ve çevresine Edirne Valiliğince yaptırılan tesisler ve yeni yatırımlarla bölgede dalış turizmi gelişiyor.

"Yerli turist özellikle bu sene çok geldi"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Edirne Temsilcisi Özkan Arsu, AA muhabirine, limana yapılan yatırımların su altı sporlarına olan ilgiyi arttırdığını söyledi.

Geçen yıla göre ziyaretçi sayısının yüzde 30 arttığını belirten Arsu, şunları kaydetti:

"Saros Körfezi İstanbul'a yakın bir bölgede. Kendi kendini temizleyen bir körfez olduğu için insanları cezbediyor. Gelen memnun kalıyor. Memnun kalan insanlar bir daha gelmek istiyor. O yüzden de yerli turist özellikle bu sene çok geldi. Çünkü burada plajlar açıldı. Temiz ortamdan memnun kalan insanların yaptığı tanıtımla geri dönüşler çok güzel oluyor."

Arsu, geçen haziranda batırılan tankın dalış meraklılarının ilgisini çektiğini dile getirdi.

"Bu sezon çok yoğun geçti"

Dalış Merkezi Derneği Başkanı Ahmet Yumurtacı da batırılan tankın su altı sporları için avantaj sağladığına dikkati çekti.

Tankın olduğu alanın deneme dalışları için uygun olduğunu ifade eden Yumurtacı, "Tank 10 metreye batırıldı. Dolayısıyla üst kısmı 5-6 metre aralığında olduğu için 'discovery' yani deneme dalışları çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Bunun inanılmaz bir etkisini gördük uzun zaman diliminde. Bu sezon çok yoğun geçti. Hala dalış talepleri var, karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.