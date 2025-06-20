İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İki Gözaltı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ve yeğeni Murat Keleş adliyeye sevk edildi. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik suçlamalar arasında rüşvet ve dolandırıcılık bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mustafa Keleş ile Murat Keleş adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda dün gözaltına alınan, tutuklulardan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş'in ???????emniyetteki işlemleri sona erdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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