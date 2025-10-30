Haberler

İtirafçı olup tahliye edilen Adem Soytekin yeniden tutuklandı

İtirafçı olup tahliye edilen Adem Soytekin yeniden tutuklandı
Güncelleme:
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan inşaat firması sahibi Adem Soytekin'in yeniden tutuklandı.

  • Adem Soytekin, 21 Ekim 2025 tarihinde yeniden tutuklandı.
  • Adem Soytekin'in bazı beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu tespit edildi.
  • Adem Soytekin, 20 Haziran'da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi ve adli kontrolle tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

'Rüşvet vermek' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından tutuklanan inşaat firması sahibi Adem Soytekin, 20 Haziran'da etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade verdi. Soytekin, 'Konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

BEYANLARININ GERÇEĞE AYKIRI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ancak Soytekin'in bazı beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu, kendisini 'örgütten' soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlattığı, kendisine suça ve eylemlere konu bazı dairelerin devredileceği söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı, yine suç gelirlerini ve malvarlığı kaynağını gizleme çabası içerisinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine Soytekin, 21 Ekim 2025 tarihinde tekrar tutuklandı.

'İTİRAFÇI' BEYANIYLA İMAMOĞLU'NUN AVUKATI TUTUKLANMIŞTI

Adem Soytekin'in "etkin pişmanlık" ifadesi sonrası Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan "suç örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel




