İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 45 Şüpheli Gözaltına Alındı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında, gözaltına alınan KİPTAŞ ve İSTAÇ Genel Müdürleri'nin de aralarında bulunduğu 45 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik düzenlenen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Şüphelilerin, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor.