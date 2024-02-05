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İBB'ye bağlı hafriyat kamyonundan yola dökülen molozlar tepki topladı

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ARNAVUTKÖY'de kapağı açık bir şekilde ilerleyen İBB'ye bağlı hafriyat kamyonundan yola dökülen molozlar sosyal medyada tepki topladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamyon şoförünü gözaltına aldı.

ARNAVUTKÖY'de kapağı açık bir şekilde ilerleyen İBB'ye bağlı hafriyat kamyonundan yola dökülen molozlar sosyal medyada tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamyon şoförünü gözaltına alındı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dün saat 23.45 sıralarında yaşanan olayda, dorse kapağı açık olarak ilerleyen hafriyat yüklü kamyondan yola dökülen moloz parçaları büyük tehlikeye sebep olmuş ve onlar başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kamyon şoförü olduğu belirlenen A.G.Z.'yi yakaladı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakılan A.G.Z.'ye 'Yükü karayoluna dökülecek şekilde yüklemek' suçundan bin 506 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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