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İBB'nin Hamidiye Su ücretlerine yüzde 13,33'e varan oranda zam yapıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye Kaynak Suları AŞ, su ücretlerine yüzde 13,33'e varan oranda zam yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye Kaynak Suları AŞ, su ücretlerine yüzde 13,33'e varan oranda zam yaptı.

Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana suyun fiyatı 150 liradan yüzde 13,33 zamla 170 liraya yükseldi.

Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 170 liradan yüzde 11,76 artışla 190 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı 240 liradan yüzde 8,33 zamla 260 lira oldu.

Cam damacana iadeli suyun fiyatı ise 180 liradan yüzde 11,11 artışla 200 liraya çıktı.

Beşer litrelik 4 pet şişe su, 12'li 1,5 litre pet şişe su, 24'lü 0,5 litre pet şişe su ile 24'lü 0,33 litrelik pet şişe suyun fiyatı 216 liradan yüzde 1,85 zamla 220 liraya yükseldi.

Zam eylül ayı itibarıyla geçerli olmaya başladı.

Hamidiye Su, en son 20 Ocak'ta su ücretlerine yüzde 25'e varan oranda zam yapmıştı.

Kaynak: AA
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