İBB Meclisinde 9 iştirak şirketinin geçen yıl zarar etmesi gündeme geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda İBB'nin 9 iştirak şirketinin geçen yıl zarar etmesi konuşuldu.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan CHP'li Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Oğuz Demir, İBB iştiraklerinden İSFALT AŞ, İSTGÜVEN AŞ ve İSYÖN AŞ'nin de aralarında bulunduğu 9 şirketin geçen yıl zarar ettiği konusuna değindi.

İBB'ye yönelik "finansal çöküşten" bahsedildiğini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"'CHP, İBB'yi batırdı, İBB'nin şirketleri finansal çöküşte.' dediniz. 9 şirket 5,8 milyar lira 2025 Faaliyet Raporu'nda zarar açıklamış, bunu finansal çöküş olarak anlattınız. 100 milyar dolardan da mı utanmadınız? Bizim büyüklüğümüz 100 milyar dolardı ya 5,8 milyar lira zarar mı batırdı İBB'yi? ya rakamdan anlamıyorsunuz ya da işinize geldiği gibi konuşuyorsunuz."

Bu konuda AK Partililerin sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptığını ve televizyon programına çıktığını anlatan Demir, "İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehrinden bahsediyoruz. Siz şimdi dönüp 250 milyar lira bütçe yönetmiş bir kuruma, 5, 6 milyarlık zararı 'çöküş' diye anlatıyorsanız, ben şimdi size tersten sorayım." ifadelerini kullandı.

Bazı devlet kurumlarının zarar ettiğini savunan Demir, İBB'nin 2026 bütçesini hazırlarken hangi şirketin ne kadar kazanıp, ne kadar zarar edeceğini milim milim takip ettiklerini söyledi.

Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ, konuşmanın ardından söz isteyen AK Partili Meclis üyelerine söz hakkı vermeyerek, gündem maddelerine geçti.