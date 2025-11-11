Haberler

İBB İddianamesinin Hazırlanma Süreci Devam Ediyor

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iddianamesinin hâlâ hazırlanma aşamasında olduğunu ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını açıkladı. İddianamenin içeriğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar gündemde.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Ekim ayı içerisinde hazır olacağı açıklanan ancak yeni ifadelerle geciken İBB iddianamesiyle ilgili bekleyiş sürerken bugün bir gazetede iddianamenin içeriğine ilişkin bazı bilgilere yer verildi. Bunun üzerine başsavcılık kaynakları "İBB iddianamesi olarak kamuoyunda bilinen iddianamemiz halen hazırlanma aşamasındadır, bittiğinde anında bilgilendirme yapılacaktır" bilgisini paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in de saat 14.30'da gazetecilere bilgi vereceği bildirildi.

18 Mart'ta üniversite diplomasına el konulan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının üzerinden 7 ayı aşkın süre geçmesine rağmen iddianamenin ne zaman hazırlanacağı tartışma ve merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce ekim ayında hazırlanacağı belirtilen iddianameyle ilgili basın mensuplarına yeni bilgi veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları bu kez kasım ayının ilk haftasını telaffuz etmişti. Başsavcılık kaynakları 6 savcı tarafından yürütülen soruşturmada eksik tanık veya sanık ifadesi bulunmadığını, hazırlanacak iddianamenin de kısa sürede kamuoyu ile paylaşılabileceğini belirtmişti.

Açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, danışmanı İbrahim Özkan ile 5 gazetecinin de aralarında bulunduğu bazı isimlerin ifadelerine başvurulurken bugün Yeni Şafak gazetesinde iddianamenin içeriğiyle ilgili bir habere yer verildi. Haberde İBB iddianamesinin yazımının bitirildiği, 4 bin sayfalık iddianamede 400'ün üzerinde şüpheli olduğu savunuldu.

Bu haber üzerine başsavcılık kaynakları "İBB iddianamesi olarak kamuoyunda bilinen iddianamemiz halen hazırlanma aşamasındadır, bittiğinde anında bilgilendirme yapılacaktır" bilgisini paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in de saat 14.30'da gazetecilere bilgi vereceği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
