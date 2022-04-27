İbb'den Açıklama: 'Sınırlı Süreli Bir Projede Görevli Olmasına Rağmen Sicil Kaydı Alınmış ve Temiz Olduğu Görülmüştür' (Dk)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "terör örgütü PKK kampında eli silahlı olarak çekilen fotoğrafları yayınlanan Ş.D. adlı kişinin gözaltına alınmasıyla" ilgili çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Ş.D.'nin Avrupa Birliği (AB) destekli bir projede sınırlı süreli olarak görev yapmasına rağmen, işe başlarken adli sicil kaydı alındığı ve temiz olduğunun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, söz konusu kişinin 2015 yılında da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

İBB'de AB destekli bir projede sınırlı süreli olarak görev yapan Ş.D. adlı kişi, terör örgütü PKK kamplarında elinde silahla görüntülerinin ortaya çıktığı gerekçesiyle belediye binasında gözaltına alındı. İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İBB ARASINDA BAĞ KURULMAK İSTENİLDİ: Bugün bazı basın yayın organlarında, İBB Sosyal Hizmetler Uzmanı olduğu öne sürülen Ş.D isimli kişinin, terör örgütü kampında 2016 yılına ait olduğu iddia edilen silahlı fotoğrafları yayınlanarak, İBB ile terör örgütü arasında bağ kurulmak istenmiştir. Devletimizin güvenlik birimlerinden sorumlu bazı yetkililer tarafından uzun süredir ne yazık ki zorlama iddialarla bu ilişki kurulmaya çalışılmaktadır.

PROJE BAZLI SINIRLI SÜRELİ OLARAK GÖREV YAPAN ELEMANDIR: Öncelikle belirtmek gerekir ki habere konu kişi, uluslararası iş birlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan elemandır. Söz konusu kişinin proje boyunca maaş ödemesi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse edilmekte ve yapılmaktadır. 1 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan ilk proje 'Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi' isimli projedir. 1 Mart 2022'de başlayıp 31 Aralık 2022'de sona erecek proje de 'Ekonomik Girişimler ve İstihdam İçin Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi' projesidir.

ADLİ SİCİL KAYDI TEMİZ: Ayrıca söz konusu kişinin, sınırlı süreli bir projede görevli olmasına rağmen adli sicil kaydı alınmış ve sicil kaydının temiz olduğu da görülmüştür.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI'NA BAĞLI MERKEZ'DE STAJYER OLARAK GÖREV YAPTI: Yine söz konusu kişinin öz geçmişi incelendiğinde 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptığı görülebilir. Keza, habere konu fotoğrafın her ne kadar 2016 yılında çekildiği belirtilse de söz konusu kişinin 2016-2018 yılları arasında İstanbul'da özel bir yaşlı bakımevinde görev yaptığı tespit ve teyit edilmiştir. Ayrıca aynı kişi, 2021 yılından bu yana gönüllü olarak Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği'nde de görev almaktadır.

İBB VE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA YÖNELİK KUMPAS BENZERİ GİRİŞİMLERİN DE FARKINDAYIZ: Terör gibi milli bir meselede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, devletimizin tüm kurumları ile bu zamana kadar işbirliği yapmıştır ve doğal olarak yapmaya devam edecektir. Lakin altını çizmek isteriz ki, İBB ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik kumpas benzeri girişimlerin de farkındayız. Burada açıkça kamuoyunu şu önemli bilgilerle aydınlatmak isteriz:

AMELİYAT OLACAĞI İÇİN İDARİ İZİNLİ OLDUĞU BİLGİSİ EMNİYET GÜÇLERİNE VERİLMİŞTİR: Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişinin emniyet güçlerince ilk araması, 19 Nisan 2022 günü Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze gelinerek yapılmıştır. Söz konusu kişinin, ameliyat olacağı için idari izinli olduğu bilgisi emniyet güçlerine verilmiştir. Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişi kendi adıyla 18 Nisan 2022 günü Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne yatmış ve 20 Nisan 2022 günü taburcu olmuştur. 7 gün boyunca da kendi ikametgahında istirahat etmiştir.

ADETA İBB BİNASINA GİRMESİ İÇİN BEKLEMİŞTİR: Aradan geçen 8 günün ardından emniyet güçleri ne hastanede ne de ikametgahında gözaltı gerçekleştirmiş, adeta söz konusu kişinin, İBB binasına girmesi için beklemiştir. 27 Nisan 2022 (bugün) saat 10: 26'da Sosyal Hizmetler binamıza giren şahsın sadece 5 dakika sonra saat 10: 31'de gözaltına alınmasını manidar buluyor ve konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."