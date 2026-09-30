İBB Başkan Vekili Aslan, 25-30 milyar liralık Aile Destek Paketi müjdesi verdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ( İski ) Avrupa Yakası'ndaki 4 lojistik merkezi ile 2 hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Eyüpsultan'daki İSKİ Genel Müdürlüğünde düzenlenen açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdürürken sosyal destek çalışmalarına da devam ettiklerini söyledi.

İlerleyen haftalarda "Aile Destek Paketi" açıklayacaklarını aktaran Aslan, "Arkadaşlarımız çalışmalarının sonuna geldiler. 25-30 milyar lira civarında bir 'Aile Destek Paketi' açıklayacağız. İstanbul'da ve Türkiye'de kimse yalnız değildir. Kimse kendini yalnız hissetmesin, çünkü İBB hep yanınızda. Cumhuriyetin çocukları asla sizi yalnız bırakmayacak." ifadelerini kullandı.

Toplu açılış kapsamında İSKİ'nin Bağcılar, Eyüpsultan, Silivri Parkköy ve Selimpaşa'da lojistik merkezlerinin hizmete açıldığını kaydeden Aslan, bu merkezlerin İSKİ'nin operasyonel faaliyetlerinin yanı sıra afet durumlarında da kullanılacağını, toplanma, barınma ve gıda destek alanı olarak hizmet vereceğini belirtti.

Aslan, Tuzla'dan Silivri'ye kadar İstanbul'u afetlere hazırlamak için çalışmalar yürüttüklerini, üst geçit, yaya geçidi ve viyadüklerde güçlendirme çalışmaları yaptıklarını anlattı.

İSKİ'nin yeni yatırımlarına değinen Aslan, günlük 600 bin metreküp arıtma kapasiteli Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi'nin ihalesinin yapıldığını ve sözleşmelerinin imzalandığını, bunun yanı sıra Başakşehir, Ataköy ve Yenikapı'daki arıtma tesislerinin kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Törenle Bağcılar Mahmutbey Lojistik Merkezi, Beşiktaş Ek Hizmet Binası, Eyüpsultan Lojistik Merkezi, Silivri Parkköy Lojistik Merkezi, Silivri Selimpaşa Lojistik Merkezi ve Sağlık Hizmet Binası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA