İBB 440 Milyar Liralık 2026 Bütçesini Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan belediyenin 440 milyar liralık 2026 mali yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirdi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Aslan, Mecliste İBB 2026 mali yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

İstanbul'u çok iyi tanıdıklarını, kent için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Bu ülke bizim, bu vatan bizim. Bu bayrak bizim. Hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Tartışacaksak da milletimize hizmet için tartışmalıyız. 2026 yılı bütçemizi hazırlarken bu tespitler ve ilkeler çerçevesinde hareket ettiğimizi bilmenizi isterim. Bugün genel olarak 440 milyar liralık İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesini, hafta başında onaylanan İETT ve İSKİ bütçeleri ile birlikte toplamda 609 milyar 357 milyon liralık bir konsolide bütçeyi meclisimize sunuyoruz."

Bütçeyi hazırlarken hedeflerinin 16 milyon İstanbullunun yaşam kalitesini daha da yükseltmek olduğunu dile getiren Aslan, İstanbul'u geleceğe güvenle taşımak istediklerini kaydetti.

Aslan, "156 milyarı İBB, 42,7 milyarı İSKİ, 16 milyarı İETT olarak olmak üzere, konsolide bütçemizin 215 milyar 619 milyon liralık en büyük bölümünü yatırımlara ayırdık. Son 6 yılda olduğu gibi 2026 yılında da bütçemizde ana kalemi yatırımlar oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u demir ağlarla ördüklerini dile getiren Aslan, kendilerinden başka bir yerde aynı anda 10 metro yapabilen bir şehir olup olmadığını sordu. İBB'nin gücünün burada olduğunu dile getiren Aslan, "Arkadaşlarımız gece gündüz demeden arı gibi 24 saat çalışıyorlar. Metrolarımızın açılışlarına da İBB Meclis üyelerimizin hepsini bekliyoruz. Nitekim bugüne kadar içinden geçtiğimiz krize ve her türlü baskı ve engellemeye rağmen raylı sistemlere yaklaşık 2,5 milyar avro, bugünkü kurla 125 milyar lira yatırım yaptık." diye konuştu.

Aslan, yeni yılda metro ve diğer raylı sistemlerin yapımı için 35,5 milyar lira bütçe ayrıldığını belirterek, "2019 yılından 2025 Kasım ayına kadar toplam ulaşım sübvansiyonu 124,6 milyar lira olarak gerçekleşti. 2026 yılı için ulaşım sübvansiyonlarına 83 milyar lira bütçe ayrılmıştır." dedi.

İstanbul'da riskli binalarda yaşayan hem ev sahiplerine hem de kiracılara kira desteği sağlandığını aktaran Aslan, 6 bin 840 "çok riskli" bina tespit edildiğini ve yaklaşık 50 bin kişinin bu yapılardan tahliye edildiğini aktardı.

Aslan, kentsel dönüşüm ve afete hazırlık için bu yıl 17,2 milyar liralık bir bütçenin ayrıldığını belirtti.

"Camiye yapılan hizmet neyse cemevine yapılan hizmet de odur artık"

Aslan, İBB olarak 19 Kent Lokantası açtıklarını, 16 öğrenci yurdu yaptıklarını dile getirdi.

Altyapı yatırımlarından, yaşam vadisinden, fide ve tohum desteği projelerinden bahseden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrım yapmadan, 'Şu ibadethane bizim, bu değil' demeden, camiye nasıl bakıyorsak cemevine de öyle bakıyoruz. Kiliseyi de onarıyoruz, sinagogun da kapısını tamir ediyoruz. Her gün ekiplerimiz dolaşıyor, temizliğini yapıyor, lambasını değiştiriyor, eksiğini tamamlıyor. 2024 yılında tarihi bir kararla, İBB Meclisinin onayıyla cami, kilise, sinagog gibi ibadethanelerin yanına cemevlerini de resmen dahil ettik. Camiye yapılan hizmet neyse cemevine yapılan hizmet de odur artık. Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız kontrolünde toplam 34 cemevinde bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını tamamladık. Ayrıca 13 adet camiyi İstanbul'a kazandırdık. Yapımı devam eden 2 cami ve 1 cemevimiz ile birlikte bugüne kadar tamamladığımız tüm ibadethanelerin günümüz fiyatlarıyla karşılığı yaklaşık 2,5 milyar liradır."