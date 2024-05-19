İBB, 19 Mayıs'ta Maltepe'de Gençlik ve Spor Bayramı programı düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Maltepe'de program düzenledi.

Maltepe Etkinlik Alanı'ndaki programda, çocuklar aileleriyle masa tenisi, langırt, bisiklet, kano similasyonu, penaltı yarışması ve voleybol oynadı. Ayrıca çocuklar için akrobasi, maskot, sihirbaz, balon şov, palyaço gösterileri, sandalye kapmaca, deve-cüce ve ritim gösterileri gerçekleştirildi.

Resim, bez çanta baskı ve taşlama atölye etkinlikleriyle, yüz ve ahşap boyamada çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Sanatçı Aybüke Albere sahne performansı sergilerken, seyircilerin de sanatçıya eşlik ettikleri görüldü.