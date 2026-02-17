Haberler

'IBAN kiralama, suçu anonimleştirmekte ve iz sürmeyi güçleştirmektedir'

Güncelleme:
TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle gençler arasında artış gösteren hesap kartı ve IBAN kiralamaya dayalı dijital dolandırıcılık olaylarına karşı üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek için çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, özellikle gençler arasında artış gösteren hesap kartı ve IBAN kiralamaya dayalı dijital dolandırıcılık olaylarına karşı üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek için çalışma başlattı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Deren Özkol, "Özellikle kart ya da IBAN kiralama yöntemi çoğu zaman organizasyonel bir yapının, finansal alt yapısını oluşturmakta. Suçu anonimleştirmekte ve iz sürmeyi güçleştirmektedir" dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı çalışma kapsamında, Kart ya da IBAN bilgisinin üçüncü kişilerle paylaşılmasının doğurabileceği hukuki ve cezai sonuçlar hakkında gençlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri hayata geçirildi. Program çerçevesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bir panel düzenlendi. Panelde; IBAN kullandırma ve hesap paylaşımının suç örgütleri tarafından ne şekilde istismar edildiği, bu tür eylemlere karışan kişilerin karşılaşabileceği adli süreçler ve ortaya çıkabilecek mağduriyetler Cumhuriyet savcıları tarafından örnek vakalar eşliğinde anlatıldı.

'SONUÇ KLASİK DOLANDIRICILIKTAN ÇOK DAHA YIKICI'

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Deren Özkol, seminerdeki konuşmasında, farkındalık oluşturmak için bu programı düzenlediklerini söyledi. Dijital çağın suç tiplerini dönüştürdüğünü belirten Özkol, "Artık günümüzde suçlular yan yana gelmez, hatta aynı şehirde bile değildir. Ancak sonuç klasik dolandırıcılıktan çok daha yıkıcıdır. Bugün burada özellikle bilişim araçları kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçları ile son dönemde ciddi artış gösteren kart veya IBAN kiralama trafiğinin hukuki, kriminolojik ve toplumsal boyutlarıyla ele almak üzere bir aradayız" dedi.

'ASIL TEHLİKE, SUÇUN PARÇALI VE TESİRLİ YAPISI'

Özkol, bilişim suretiyle dolandırıcılığın yalnızca teknik bir suç tipi olmadığını belirterek, bilişim suretiyle dolandırıcılığın, güven duygusunu hedef alarak, bankacılık sistemine duyulan güveni, dijital ticaret ekosistemini ve bireylerin ekonomik güvenliğini doğrudan zedelediğini söyledi. Özkol, "Kanun koyucunun bu fiili daha ağır yaptırımlara bağlaması suçun toplumsal etkisinin bir sonucudur. Ancak bugün karşı karşıya olduğumuz asıl tehlike, suçun parçalı ve tesirli yapısıdır. Özellikle kart ya da IBAN kiralama yöntemi çoğu zaman organizasyonel bir yapının, finansal alt yapısını oluşturmakta. Suçu anonimleştirmekte ve iz sürmeyi güçleştirmektedir" diye konuştu.

