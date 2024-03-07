Hüyük'ün coğrafi işaretli organik çileği, Konya Tarım Fuarı'nda ilgi gördü.

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından fuarda açılan stantta, Hüyük'ün coğrafi işaretli organik çileği ile ürünleri yer aldı.

Fuara katılan çok sayıda çilek üreticisi ve tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçiler son teknoloji ürünlerini yerinde görme fırsatı yakaladı.

Hüyük İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Sarı, yaptığı açıklamada, 9 Mart'a kadar devam eden fuarın çiftçilere faydalı olacağını ifade etti.

Hüyük'te Ramazan öncesi camilerde temizlik yapılıyor

Hüyük Belediyesi, ilçedeki 23 mahalledeki camilerde temizlik çalışması başlattı.

Ramazan ayı dolayısıyla camilerin şadırvanları, ayakkabılıkları ve halıları detaylı olarak temizlenip daha hijyenik hale getirildiği bildirildi.