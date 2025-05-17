Hüyük'te Gençlik Yürüyüşü ve Fener Alayı Etkinliği

Hüyük'te Gençlik Yürüyüşü ve Fener Alayı Etkinliği
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Hüyük ilçesinde fener alayı ve gençlik yürüyüşü düzenlendi. Etkinlikte Türk Bayrağı dağıtıldı ve Mehter Takımı gösteri sundu.

Hüyük ilçesinde gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kentte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve gençlik yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşte, belediye ekiplerince vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Etkinlikte, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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