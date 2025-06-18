Hüyük Çileği Üreticileri İçin Çalıştay Düzenlendi

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Hüyük Kaymakamlığı ve Hüyük Belediye Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen çalıştayda, 'Coğrafi İşaretli Hüyük Çileği'nin üreticiler üzerindeki ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri araştırıldı. Proje, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütüldü ve MEVKA tarafından desteklendi.

Hüyük Kaymakamlığı ile Hüyük Belediye Başkanlığı işbirliğinde "Coğrafi İşaretli Hüyük Çileği'nin Üreticiler Üzerindeki Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Etkilerinin Araştırılması Projesi" kapsamında çalıştay düzenlendi.

Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonu'nda düzenlenen çalıştay da Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından desteklenen proje sonucunda elde edilen bulgular ve Hüyük çileğinin üreticiler için önemi konuları katılımcılarla paylaşıldı.

Programa, Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlker Topal, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz ve çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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