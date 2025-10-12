Hükümlülere Meslek Edindirme Faaliyetleri

ADALET Bakanlığı, 200'den fazla iş kolunda 70 bin hükümlü ve tutuklunun İş Yurtları Müdürlüklerinde üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak, mevcut mesleklerini geliştirmek, rehabilite olmaları ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları amacıyla faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu'nun; endüstriyel, el işi, inşaat-onarım, gıda, tarım-hayvancılık, sosyal tesis işletmeciliği ve hizmet sektörü gibi 6 ana başlıkta, 200'den fazla işkolunda faaliyet gösterdiği belirtildi. Açıklamada, "İşyurdu Müdürlükleri kontrolünde yürütülen faaliyetlerde çalışan tutuklu ve hükümlüler iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanıyor. Hükümlü ve tutuklulara çalışmaları kapsamında gündelik ücret ödeniyor, çalışan hükümlü ve tutuklulardan günlük iaşe bedelleri alıyor. Hükümlü ve tutuklulara mesleki alanda kazanmış oldukları iş başı eğitimlerine uygun çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri veriliyor. İşyurdu atölyelerinde üretilen ürünler, İşyurtları mağazaları aracılığıyla tüketiciye sunuluyor" denildi.

'10 YILDA 37 FUAR DÜZENLENDİ'

İşyurtları Kurumu tarafından hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin kamuoyuna tanıtılması ve ürünlerin pazarlanması amacıyla çeşitli illerde fuarlar düzenlendiği belirtilerek, "Bu yıl 3-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Edirne Fuarı'nı 113 bin 906 kişi ziyaret etti. Edirne ile birlikte Kırıkkale, Van ve Ankara fuarlarını ziyaret eden toplam kişi sayısı 570 bine ulaştı. 2015 yılından bu yana ülke genelinde 37 ilde İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı düzenlendi. Bu yıl ayrıca 14-18 Kasım tarihleri arasında Mersin'de de fuar açılması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.