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Huimin ilçesi, ip ve ağ üretiminde 300 yıllık mirasla büyüyor

Huimin ilçesi, ip ve ağ üretiminde 300 yıllık mirasla büyüyor
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Çin'in Shandong eyaletindeki Huimin ilçesi, ip ve ağ üretiminde 300 yılı aşkın geçmişi ile yüzlerce işletmeye ev sahipliği yapıyor. Bu ürünler, inşaat ve spor gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılarak ulusal pazarda önemli bir yer edinmiş durumda.

BİNZHOU, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Huimin ilçesi, ip ve ağ üretiminde üç asırlık bir geçmişe sahip. İlçe, günümüzde bu ürünleri üreten yüzlerce işletmeye ev sahipliği yapıyor. Burada üretilen ip ve ağlar inşaat, spor ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılıyor ve Huimin'i ulusal pazarda aslan payına sahip bir konuma getiriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Shandong Ekonomi İnşaat Güncel Üretim Yaşam Spor

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