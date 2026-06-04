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Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Süresiz Nafaka Kararı Açıklaması: Doğru ve İsabetlidir

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin süresiz nafaka düzenlemesine yönelik iptal kararını doğru bulduğunu belirterek, adil ve dengeli bir düzenlemenin en kısa sürede yapılması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa Mahkemesinin süresiz nafaka düzenlemesine yönelik iptal kararını doğru bulduğunu belirterek, adil ve dengeli bir düzenlemenin en kısa sürede yapılması gerektiğini ifade etti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa Mahkemesinin süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin verdiği iptal kararını değerlendirdi. Yapıcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesine yönelik verdiği iptal kararı doğrudur, isabetlidir. Yıllardır dile getirdiğimiz üzere, boşanma sonrasında bir tarafın ömür boyu nafaka ödemek zorunda bırakılması ne adaletle ne de hakkaniyetle bağdaşmaktadır. Adil ve dengeli bir düzenleme en kısa zamanda yapılmalıdır. Adalet; hiç kimseyi mağdur etmeden her hak sahibine hakkını vermektir, haklar ve yükümlülüklerle ilgili dengeli olmaktır."

Kaynak: ANKA
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