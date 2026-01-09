Hüda Par'dan En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılması İçin Kanun Teklifi

(ANKARA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

HÜDA PAR, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öngören "Emekliye Asgari Güvence Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu. HÜDA PAR'ın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Anayasa'nın 60. maddesinde yer alan sosyal güvenlik hakkına vurgu yapılarak, mevcut sistemin bu hakkı yeterince koruyamadığı belirtildi.

Günümüzde çok sayıda emeklinin asgari ücretin altında aylıklarla geçinmek zorunda kaldığı, emekli maaşlarının asgari geçim düzeyinin altında kaldığı ifade edilen paylaşımda, "Devletin itibarı vatandaşın refahındadır. İnsanca bir hayat her vatandaşın hakkıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücretin altında olamaz" ifadelerine yer verildi.

Teklif, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, dul ve yetim aylığı alanların da bağlanma oranları dikkate alınarak bu düzenlemeden faydalanmasını öngörüyor.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde ise "Bu teklifin yürürlüğe girmesi, sosyal güvenlik sistemine olan güveni artıracak ve vatandaşlarımızın devletin sunduğu sosyal güvencelere olan inancını pekiştirecektir. Dolayısıyla, bu düzenleme, toplumsal barışın ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görülmektedir. En düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyinden az olamayacağının hüküm altına alınması, emeklilerimize sosyal ve ekonomik güvence sağlayacağı gibi son yıllarda emekliler aleyhine bozulan sosyal ve ekonomik dengenin yeniden tesisini de mümkün kılacaktır" denildi.