Haberler

Hüda Par'dan En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılması İçin Kanun Teklifi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hür Dava Partisi, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren bir kanun teklifi sundu. Teklif, emekli aylıklarının asgari geçim düzeyinin altında kaldığına dikkat çekiyor ve sosyal güvenlik sistemine olan güvenin artırılmasını hedefliyor.

(ANKARA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

HÜDA PAR, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını öngören "Emekliye Asgari Güvence Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu. HÜDA PAR'ın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Anayasa'nın 60. maddesinde yer alan sosyal güvenlik hakkına vurgu yapılarak, mevcut sistemin bu hakkı yeterince koruyamadığı belirtildi.

Günümüzde çok sayıda emeklinin asgari ücretin altında aylıklarla geçinmek zorunda kaldığı, emekli maaşlarının asgari geçim düzeyinin altında kaldığı ifade edilen paylaşımda, "Devletin itibarı vatandaşın refahındadır. İnsanca bir hayat her vatandaşın hakkıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücretin altında olamaz" ifadelerine yer verildi.

Teklif, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, dul ve yetim aylığı alanların da bağlanma oranları dikkate alınarak bu düzenlemeden faydalanmasını öngörüyor.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde ise "Bu teklifin yürürlüğe girmesi, sosyal güvenlik sistemine olan güveni artıracak ve vatandaşlarımızın devletin sunduğu sosyal güvencelere olan inancını pekiştirecektir. Dolayısıyla, bu düzenleme, toplumsal barışın ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlayacak önemli bir adım olarak görülmektedir. En düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyinden az olamayacağının hüküm altına alınması, emeklilerimize sosyal ve ekonomik güvence sağlayacağı gibi son yıllarda emekliler aleyhine bozulan sosyal ve ekonomik dengenin yeniden tesisini de mümkün kılacaktır" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti

Çatışmalar şiddetleniyor! Trump'ın sağ kolu Türkiye'nin komşusunda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer