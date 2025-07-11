Hubei Eyaleti'nde Macera Sporları İçin Yeni Alanlar Oluşturuldu

ENSHİ, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Enshi Tujia ve Miao Özerk İli yerel yetkilileri, doğal kaynaklardan yararlanarak bölgede rafting, kaya tırmanışı, halatla iniş, kano, kürek sörfü gibi çeşitli sporlar için alanlar inşa etti.

Yerel yetkililer, spor etkinlikleri düzenleyerek ve çeşitli takımları antrenman kampları kurmaları için davet ederek, şehirli ziyaretçilere Çin'in kırsal manzaralarını deneyimlemeleri için yeni fırsatlar sunuyor.