Hubei Eyaleti'nde Macera Sporları İçin Yeni Alanlar Oluşturuldu
Çin'in Hubei eyaletindeki Enshi Tujia ve Miao Özerk İli, doğal kaynakları kullanarak rafting, kaya tırmanışı, halatla iniş, kano ve kürek sörfü gibi çeşitli sporlar için yeni alanlar inşa etti. Yerel yetkililer, spor etkinlikleri düzenleyerek ziyaretçilere kırsal manzaraları deneyimleme fırsatı sunuyor.
ENSHİ, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Enshi Tujia ve Miao Özerk İli yerel yetkilileri, doğal kaynaklardan yararlanarak bölgede rafting, kaya tırmanışı, halatla iniş, kano, kürek sörfü gibi çeşitli sporlar için alanlar inşa etti.
Yerel yetkililer, spor etkinlikleri düzenleyerek ve çeşitli takımları antrenman kampları kurmaları için davet ederek, şehirli ziyaretçilere Çin'in kırsal manzaralarını deneyimlemeleri için yeni fırsatlar sunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel