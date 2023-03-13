HSBC, iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın İngiltere kolunu 1 sterline satın aldı

HSBC, iflas eden Kaliforniya merkezli Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iştirakini satın alıyor. İngiltere Hazine Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın aracılık ettiği satın almanın bedelinin 1 sterlin olduğu açıklandı. İngiltere Hazine Bakanı Jeremy Hunt konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Satış sonrası vergi mükelleflerine yük olmadan mevduatlar korunacaktır. Dün teknoloji sektörümüze sahip çıkacağımızı söylemiştim ve bu sözümüzü tutmak için acil bir biçimde çalıştık" ifadelerini kullandı.

MEVDUAT BÜYÜKLÜĞÜ 6.7 MİLYAR STERLİN

10 Mart itibarıyla SVB İngiltere'nin mevduat büyüklüğü 6.7 milyar sterlin, kredi büyüklüğü ise 5.5 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor. Bu arada Fransa Maliye Bakkanı Bruno La Maire SVB'nin iflasının Fransa bankacılık sistemi için bir risk teşkil etmediğini açıkladı.

2008 KRİZİNDEN BU YANA EN BÜYÜK BANKA İFLASI OLDU

Kaliforniya merkezli SVB'nin, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti. Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.

FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti. SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı.