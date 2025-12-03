Haberler

Çinli Faw Grubu'na Ait Hongqi Markasının Satışları 11 Ayda Yüzde 9,2 Arttı

Çinli Faw Grubu'na Ait Hongqi Markasının Satışları 11 Ayda Yüzde 9,2 Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in FAW Grubu'na ait Hongqi markası, 2025 yılının ilk 11 ayında satışlarını geçen yıla göre %9,2 artırarak 420.000 adedin üzerine çıkardı. Yeni enerjili araç satışları ise %60,8'lik bir artış gösterdi.

CHANGCHUN, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grubu'nun ikonik Hongqi markasının satışları, 2025 yılının ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla 420.000'i aştı.

Şirketten salı günü yapılan açıklamaya göre sadece kasım ayında 40.000 adetten fazla satış yapan marka istikrarlı büyümesini sürdürdü. Yeni enerjili araçların satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 artış kaydetti. Ultra lüks alt model Hongqi Golden Sunflower ise bir kez daha bir ayda 100 adedi aşan satış rakamına ulaştı.

Çincede "Kızıl Bayrak" anlamına gelen Hongqi, 1958 yılında Çin'in 1. Beş Yıllık Planı'nın (1953-1957) önemli bir başarısı olarak piyasaya sürüldü.

Küresel bir otomotiv markası haline gelme çalışmalarına hız veren Hongqi, önümüzdeki beş yıl içinde 100'den fazla ülke ve bölgede varlığını genişletmeyi, 1.000 satış ve servis noktasından oluşan küresel bir ağ kurmayı ve dünya çapında daha geniş yelpazede yeni enerjili araçlar, enerji verimli modeller ve ultra lüks modeller sunmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert tepki

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cellat' tepkisi! Muhalefeti Deniz Gezmiş üzerinden vurdu

Erdoğan'dan "Cellat" tepkisi! Muhalefeti Deniz Gezmiş üzerinden vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu

İşte kira artış oranı! Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak
Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi

Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Osmanoğlu ailesinden 'Sina Osmanoğlu' tepkisi: 'Sahtekârlığın bu kadarı!'

Osmanoğlu ailesinden "Sina Osmanoğlu" tepkisi: "Sahtekârlığın bu kadarı!"
Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla

Vahim iddiaya belediye başkanından Meclis'i karıştıran yanıt
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye 'Kahraman golcü' geliyor

Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye "Kahraman golcü" geliyor
Galatasaray'da Osimhen endişesi

Galatasaray'da Osimhen endişesi
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den güzel haber

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.