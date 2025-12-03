Çinli Faw Grubu'na Ait Hongqi Markasının Satışları 11 Ayda Yüzde 9,2 Arttı

CHANGCHUN, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW Grubu'nun ikonik Hongqi markasının satışları, 2025 yılının ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla 420.000'i aştı.

Şirketten salı günü yapılan açıklamaya göre sadece kasım ayında 40.000 adetten fazla satış yapan marka istikrarlı büyümesini sürdürdü. Yeni enerjili araçların satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 artış kaydetti. Ultra lüks alt model Hongqi Golden Sunflower ise bir kez daha bir ayda 100 adedi aşan satış rakamına ulaştı.

Çincede "Kızıl Bayrak" anlamına gelen Hongqi, 1958 yılında Çin'in 1. Beş Yıllık Planı'nın (1953-1957) önemli bir başarısı olarak piyasaya sürüldü.

Küresel bir otomotiv markası haline gelme çalışmalarına hız veren Hongqi, önümüzdeki beş yıl içinde 100'den fazla ülke ve bölgede varlığını genişletmeyi, 1.000 satış ve servis noktasından oluşan küresel bir ağ kurmayı ve dünya çapında daha geniş yelpazede yeni enerjili araçlar, enerji verimli modeller ve ultra lüks modeller sunmayı hedefliyor.