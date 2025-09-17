Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü'nden 90 Milyon Yolcu Geçti

1. ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ANONS (Türkçe): YU JİAMİNG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in güneyinde yer alan Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, açıldığı 2018 yılının ekim ayından bu yana 90 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi.

Pazartesi günü itibarıyla köprünün Zhuhai Limanı'ndan geçen yolcu sayısı 90 milyonu, araç sayısıyla 18,68 milyonu aştı. Köprü trafiğinde büyük artış yaşanan 2024 yılında yolcu hacmi 27 milyona ulaşmıştı. Bu yıl ise daha şimdiden 21,2 milyon yolcuya hizmet verilmiş durumda. Bu sayı, bir önceki yıla göre yüzde 19'luk artışa işaret ediyor. Öte yandan, yıllık yolculuk sayısının yıl sonuna kadar ilk kez 30 milyonu aşması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)