Albüm: Çin'in Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, 100 Milyondan Fazla Yolcu Geçişine Hizmet Verdi

Güncelleme:
Çin'in güneyindeki Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, Ekim 2018'de faaliyete geçmesinden bu yana 100 milyondan fazla yolcu geçişine hizmet vererek önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 55 kilometre uzunluğundaki köprü, bölgesel entegrasyonu simgeliyor ve seyahat sürelerini büyük ölçüde kısaltıyor.

ZHUHAİ, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong-Zhuhai- Makao Köprüsü'nün Zhuhai kara limanı, mega projenin Ekim 2018'de faaliyete geçmesinden bu yana 100 milyondan fazla yolcu geçişine hizmet verdi.

55 kilometre uzunluğundaki köprü, bölgesel entegrasyonun ilerlemesini simgeleyen bir dönüm noktası olarak, Çin'in güneyindeki Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Makao Özel İdari Bölgesi ile Zhuhai kentini birbirine bağlıyor.

Dünyanın en uzun köprü ve tünel deniz geçidi olan yapı, Hong Kong ile Zhuhai ve Hong Kong ile Makao arasındaki seyahat süresini üç saatten yaklaşık 45 dakikaya indirdi.

